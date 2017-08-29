29 أغسطس 2017 مـ / موافق 7 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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قنصلية المملكة بهيوستن توضح حال السعوديين المتضررين من الإعصار

بتاريخ أنحاء العالم

(أنحاء) – متابعات :-

نقلت القنصلية السعودية في هيوستن بولاية تكساس رعاياها من المواطنين إلى مناطق آمنة عقب الفيضانات التي اجتاحت عدة مدن ومقاطعات في الولاية إثر الإعصار “هارڤي” الذي ضرب أجزاء من الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت القنصلية إنها وفرت مساكن للمواطنين الذين نقلوا من منازلهم، وذلك بالتعاون مع الملحقية الثقافية في واشنطن.

كما أكدت، في بيان إعلامي أصدرته اليوم (الثلاثاء)، أن جميع رعاياها من المواطنين بخير ولم يتعرضوا لأي مكروه.

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