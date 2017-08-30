بالأسماء | “التدريب التقني” تعلن قبول 11 مرشحاً على وظائف لديها

(أنحاء) – متابعات :-
دعت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني المرشحين المقبولين لدى المؤسسة في الوظائف التي أجريت لها المقابلات الشخصية في الفترة من 12 /7 /1438هـ حتى 6 /8 /1438هـ، إلى مراجعة الوحدات المرشحين لها.
ونشرت المؤسسة 11 اسما لمرشحين مقبولين، ودعتهم إلى اصطحاب صورة شخصية لاستلام كشف طبي، وذلك خلال عشرة أيام اعتباراً من 19/ 12 /1438هـ، وفي حال عدم المراجعة خلال تلك المدة سيتم ترشيح الاحتياطيين .
وستغطي التعيينات الجديدة احتياج وحدات المؤسسة في فروع الكلية التقنية في كل من الحريق والحائط والعيدابي، والمعهدين الصناعيين الثانويين في وادي الدواسر والمهد، حيث شملت وظائف محاسب، أمين صندوق، أمين مستودع، فني أجهزة حاسب وشبكات.