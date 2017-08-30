30 أغسطس 2017 مـ / موافق 8 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»فيديو | أمريكي يصطاد سمكة من غرفة منزله بعدما غمرتها مياه الفيضانات في هيوستن
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فيديو | أمريكي يصطاد سمكة من غرفة منزله بعدما غمرتها مياه الفيضانات في هيوستن

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