30 أغسطس 2017 مـ / موافق 8 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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البحرين: اعتصامات 2011 دعا إليها معرف قطري بهدف قلب النظام

بتاريخ أنحاء العالم

(أنحاء) – متابعات :-

قالت وكالة أنباء البحرين إن قطر استخدمت وسائل التواصل الاجتماعي لإثارة الفتنة عبر مخطط شامل اعتمد الدعم المالي والإعلامي واللوجستي لأعمال العنف والإرهاب في البحرين خلال أحدث 2011.

وأضافت أن الحراك الذي بدأ في البحرين انطلق في يناير 2011 بعد يوم واحد من الاحتجاجات في مصر، مشيرة إلى أن معرفاً واحداً محدداً هو من دعا إلى الاحتجاجات على أحد المواقع، وتبين أنه يعمل من قطر.

وقالت إن قطر كانت تهدف لقلب نظام الحكم من خلال تنظيم الاعتصامات وإشعال الطائفية بدعم من مستشار أمير قطر ومن قناة “الجزيرة” التي كانت تنشر الأكاذيب والفبركات وتمارس التدويل الإعلامي للأزمة.

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