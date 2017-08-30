30 أغسطس 2017 مـ / موافق 8 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الخطوط السعودية تحذر من روابط مشبوهة ومواقع تدعي تقديم عروض وتذاكر مجانية

بتاريخ الشركات

(أنحاء) – متابعات :-

حذر المتحدث الرسمي باسم الخطوط السعودية عبدالرحمن الطيب من صفحات إنترنت وروابط قد تحتوي على برمجيات خبيثة تدعي تقديم عروض وجوائز وتذاكر سفر.

وقال إن الشركة غير مسؤولة عن هذه الروابط المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحاً، بحسب “الرياض”، أن سياسة الشركة فيما يتصل بالجوائز والعروض تتمثل في الإعلان عنها عبر الموقع الرسمي للشركة والصفحات الرسمية.

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