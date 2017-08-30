أنت تتصفح:الرئيسية»الشركات»الخطوط السعودية تحذر من روابط مشبوهة ومواقع تدعي تقديم عروض وتذاكر مجانية
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
“السعودية للكهرباء”: فريق تطوعي يشارك في خدمة...بتاريخ
(أنحاء) – ناصر الحسن :- تشارك الشركة السعودية للكهرباء بفريق تطوعي مؤهل ضمن أنشطة جمعية الكشافة العربية السعودية
-
أرامكو السعودية و”داو كيميكال” توقعان مذكرة ت...بتاريخ
(أنحاء) – الشيماء عبدالعزيز :- أعلنت شركة النفط العربية السعودية (أرامكو السعودية) وشركة داو كيميكال عن مذكرة تفاهم
-
7 مشاريع بنهائي حاضنة STC للأعمال التقنية عبر...بتاريخ
(أنحاء) – ناصر الحسن :- أعلن برنامج”انسبايريو”،وهو إحدى مبادرات الاتصالات السعودية STC لدعم رواد الأعمال والابتكار ودعم المشاريع
-
STC تعزز أبراج وقف الملك عبد العزيز بمكة المك...بتاريخ
(أنحاء) – الرياض : ــ عززت شركة الاتصالات السعودية STC خدمات حلول النطاق العريض الداخلية في أبراج وقف