مصرع رجلي أمن صعقاً بالكهرباء في مخيم بمشعر عرفات

(أنحاء) – متابعات :-
لقي رجلا أمن من أفراد أمن المنشآت مصرعهما أمس (الثلاثاء)؛ إثر تعرضهما لصعق كهربائي بأحد المخيمات في مشعر عرفات.
وأوضحت مصادر أن الوفاة نتجت عن قيام أحد رجال الأمن بالاقتراب من لوحة حديدية داخل إحدى دورات المياه ليتعرض إلى الصعق الكهربائي بعد ملامسته إياها بيده، فيما تعرض زميله للصعق الكهربائي أيضاً خلال محاولته إنقاذه وإبعاده عن اللوحة.
ولفتت إلى أن رجلي الأمن المتوفيين يعملان بالمنطقة الشرقية ومتواجدان بمشعر عرفة للمساندة في أعمال المرور، مبينةً أن الجهات الأمنية باشرت الحادث وفتحت تحقيقاً موسعاً فيه لكشف كل تفاصيله، وفقاً لـ”سبق”.