صور | الأمن المصري يحبط تهريب “بط محشي” بالمخدرات للرياض

(أنحاء) – متابعات :-
أحبط قسم شرطة مطار سوهاج الدولي بصعيد مصر، أمس (الثلاثاء) عملية تهريب مواد مخدرة داخل لحوم “بط” إلى المملكة على متن رحلة متوجهة إلى الرياض وحرر محضرًا بالواقعة.
وتمكن رجال البحث الجنائي والحماية المدنية بالقسم من القبض على فتاة حاولت تهريب 3700 قرص ترامادول المخدر و250 جراما من مادة الأفيون داخل لحوم مجمدة بحقيبة ضمن أمتعتها بالمطار.
وكان رجال البحث الجنائي فتشوا حقائب “هدير .ح.م” 24 عامًا ضمن عمليات تفتيش حقائب الركاب قبل السفر إلى المملكة، ليجدوا في حوزتها هذه الكمية من المواد المخدرة، بينما أنكرت الفتاة صلتها بالمضبوطات، مؤكدةً أنها مجرد موصِّلة للحقيبة لأحد أقارب صديقتها.