“السعودية للكهرباء” تُجري جولات تفتيشية على مخيمات “منى” لتوعية العاملين ودعم معايير السلامة الكهربائية

(أنحاء) – منى : ــ
نفذت الشركة السعودية للكهرباء جولات تفتيشية وتوعوية على المخيمات بمشعر منى، وذلك بهدف دعم إجراءات ومعايير السلامة الكهربائية في تلك المخيمات قبل ساعات من توجه حجاج بين الله الحرام إلى تلك المخيمات في يوم التروية، فيما عبر العاملون بتلك المخيمات عن تقديرهم لتلك الخطوة، والإرشادات التي تم تقديمها لهم من قبل المتخصصين في مجال السلامة الكهربائية.
وأوضح المهندس وليد بن حامد الغامدي مدير إدارة كهرباء مكة المكرمة، أن الفرق الفنية المتخصصة بالشركة قامت، على مدار الأيام الماضية، بالعديد من الجولات التوعوية للمسؤولين عن المخيمات والعاملين بها، وتم إجراء الكشف على التوصيلات الكهربائية، واختبار جودتها، وكذلك تقديم النصائح والإرشادات حول الطرق الفنية المناسبة للتعامل مع الخدمة الكهربائية، وأي أعطال طارئة بالمخيم، والوسائل المناسبة لمواجهة أي حوادث كهربائية، أو حرائق ناتجة عن توصيلات أو كيابل أو غيرها من الحالات الطارئة.
وأضاف الغامدي أن تلك الجولات تهدف إلى التأكد بشكل كامل من التزام كافة المخيمات بمعايير السلامة الكهربائية، وجاهزيتها الفنية، وتقديم الدعم اللازم لها فيما يتعلق بأي تفاصيل تخص الخدمة الكهربائية، مؤكداً أن المختصون كانوا حريصين على الإجابة على كافة استفسارات العاملين والمسؤولين بالمخيمات، في ظل حرص واهتمام كامل من خبراء السلامة الكهربائية بالشركة السعودية للكهرباء على تقديم شرح تفصيلي وشامل للسلامة الكهربائية بالمخيمات، وفقاً لمعايير برنامج السلامة العالمي (خمس نجوم 5 Stars) الذي تطبقه الشركة في جميع مواقع العمل بها.
من جانبهم، عبر العاملون بالمخيمات في مشعر منى عن شكرهم وتقديرهم للمختصين بالشركة السعودية للكهرباء على المعلومات القيمة والإرشادات العلمية التي قدموها لهم، مؤكدين على التزامهم بتنفيذ تلك التعليمات حرصاً على تسهيل وتيسير أداء حجاج بيت الله الحرام لمناسك الحج، خاصة وأن الإرشادات التي تم تقديمها تأتي ضمن واحد من أهم برامج السلامة على مستوى العالم، وهو برنامج السلامة (خمس نجوم 5 Stars).
يُذكر أن الشركة السعودية للكهرباء استنفرت أكثر من (1500) خبير ومهندس وفني وإداري إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة لتنفيذ الخطة التشغيلية الكهربائية لحج هذا العام 1438هـ، وقامت بتنفيذ مشاريع كهربائية جديدة بقيمة (4250) مليون ريال، لضمان تقديم خدمة كهربائية أمنة وموثوقة لضيوف الرحمن خلال كافة مراحل أداء المناسك.