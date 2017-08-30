30 أغسطس 2017 مـ / موافق 8 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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902

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء

شرّعت مكة المكرمة أبوابها واكتست الكعبة المشرفه بالبياض إِيذاناً ببدء موسم الحج لهذا العام واستقبلت حجاج بيت الله الحرام شغفاً وشوقاً ،وصدحت أصوات المكبرين والملبين وتعالت في سماء الحرم الشريف ، فكان شعار المملكة العربية السعودية الترحيب والتهليل بضيوف الرحمن والسعي لنيل شرف خدمتهم ،كما تناست ذلك الجرح النازف الذي تسببت به الحكومة القطرية، ففتحت منافذها أمام الجار القطري وأرسلت طائراتها لإستقبال حجاج قطر الأشقاء على نفقة خادم الحرمين الشرفين الملك سلمان حفظه الله،بعد وساطة الشيخ عبدالله آل ثاني “سليل المجد” حفيد مؤسس قطر الحديثة وأخ حاكم قطر أحمد بن علي آل ثاني (المغدور)، أعلن سليل المجد عبر حسابه بتويتر عن وصول (902) حاج قطري من كافة أنحاء العالم وقد تجاوز عدد الحجاج القطريين أكثر من هذا الرقم حتى يومنا هذا،كما تم تخصيص غرفة عمليات تحت إشرافه ذات رقم موحد للقيام بشؤون الشعب القطري ومساعدتهم، يثبت سليل المجد للأمة الخليجية يوم بعد يوم أنه يخفق حباً وخوفاً على وطنه وشعبه على النقيض من الحكومة القطرية الحالية التي حاولت بشتى الطرق لضرب هذه الوساطة النقية حيث وقفت في وجه الطائرات المرسلة ومنعت الحجاج من العبور وحجبت الرقم المخصص لمساعدة أبنائها وتيسير أمورهم داخل المملكة.

وساطة سليل المجد لمد يد العون لأبناءه هزت أركان الحكومة القطرية ودبت بالرعب في عروق صاحب البدلة العسكرية المموهة ونجله تميم الذي يكابد الحزن والألم نتيجة عبث تنظيم الحمدين!

 إن هذا الألم مجرد وخزة من الشقاء وتلك الآلام التي سببتها أموالكم لتلك الأم الثاكلة إبنها أمام ناظريها على أيدي الميليشيات الإرهابية الممولة وغيرها الكثير !

كن شجاع ياتميم واحفظ ما تبقى من ماء الوجه إن كان هناك وسلّم المفتاح الكبير لسليل المجد الذي أثبت جدارته في الحفاظ على خيوط النسب والأخوة التي كادت أن تنقطع.

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