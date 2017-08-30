30 أغسطس 2017 مـ / موافق 8 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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رحلة شهيد .. “النورين” عاش في السودان واستشهد في جازان ودٌفن بالبقيع

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – مكة المكرمة : ــ

على الرغم من السبعة عقود التي عاشها بحلو الحياة ومرّها ؛ إلا أن ذاكرة الحاج السوداني “فضل الله عمر” لن تشيخ أمام تلك المكالمة التي تلقاها من الشؤون الدينية في الخرطوم بإنضمامه لبرنامج خادم الحرمين الشريفين وتأدية “حجة العمر” ، فيما اختصر القدر حياة إبنه من السودان لجازان ثم البقيع.

يقول الفلاّح “فضل الله” ودموع الفراق على إبنه الوحيد “النورين” لاتتوقف : رزقني الله بإبن بار بوالديه ، ثم فارقت أمه الحياة وهو على مقاعد الدراسة الثانوية ، وبعد اشتد عوده وانحنى عودي التحق بالجيش وأصبح يعينني على مساعدة شقيقاته.

وأضاف ، خدم “النورين” 17 عامآ في الجيش السوداني  ، ووصل إلى رتبة رقيب ، ووقع عليه الخيار بالمشاركة مع قوات التحالف بحرب ميليشيات الحوثي ، وغادرنا إلى المملكة ونحن نعتصر ألمآ وننتشي فخرآ ، فيما اضطررت للتركيز على بيع المواشي لمواجهة ظروف الحياة .

ويتابع الحاج حديث المنعطف الأخير في حياة “النورين” قائلآ : كان إبني يتصل بي وبشقيقاته الخمس كل أسبوع مره ، وكان يطمئن على أحوالنا بإلحاح ، وفِي مساء يوم 21 رمضان الفائت إتصل بي مطمئنآ كعادته إلا أنه هذه المرّه قال : أنتم موعود هذه السنه بالحج بإذن الله ..!، وكررها مرارآ ، وكنت أردد : بإذن الله ، وأتممنا المكالمة ، وفِي الغد وردنا إتصال من والي القرية يخبرني بإستشهاد “النورين”.

ويصف والد الشهيد سبب دفن إبنه في مقبرة البقيع بـ”المكرمات” ، مشيرآ أن “النورين” كثيرآ مايمنّي النفس بالدفن هناك ، وبالفعل كان له ما أراد ، “وكان لي مالم أتوقعه في دنياي ، فتم اختياري ضمن ضيوف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله ، وسيتحقق الحلم الجديد بزيارة قبره في المدينة المنورة.

وقدم ” فضل الله عمر”  شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بعد عبدالعزيز على هذه المبادرة التي أسعدت أسر الشهداء وذويهم من المشاركين في عاصفة الحزم وإعادة الأمل من دولة السودان ، داعيآ الله أن يحفظه ويجعله ذخراً للوطن العربي والأمة الأسلامية.

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