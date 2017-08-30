30 أغسطس 2017 مـ / موافق 8 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»3.3 % نسبة حجاج الداخل الواصلين لمكة المكرمة
﻿

3.3 % نسبة حجاج الداخل الواصلين لمكة المكرمة

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات : ــ

شكل حجاج الداخل الواصلين لمكة المكرمة حتى مساء الثلاثاء3.3 %  من نسبة الحجاج القادمين لمكة المكرمة والذين بلغ عددهم حتى أمس 1.808.038 مليون حاج بينهم 60.598 ألفا بين مواطن ومقيم قادمين من مختلف مناطق المملكة.

وأظهرت أرقام الإحصاء التفاعلي للحج تفاوت نسبة الحجاج الإناث بين المواطنين والمقيمين والذين شكلوا حوالي نصف الحجاج من المواطنين بنسبة 44.7 % بينما شكل الحجاج الإناث حوالي ربع الحجاج المقيمين بنسبة 28.4 %. وبلغ عدد الحجاج الإناث 22.949 ألف حاجة يمثلون ما نسبته 37.9 % من حجاج الداخل 15.779 ألفا منهم سعوديات، و7170 آلاف غير سعوديات.

وشكل الحجاج السعوديون حوالي ثلثي حجاج الداخل بنسبة 58.3% من الحجاج القادمين من داخل المملكة بينما شكل الحجاج غير السعوديين حوالي الثلث بنسبة 41.7 %، حيث بلغ عدد حجاج الداخل من السعوديين 35.318 ألف حاج، 19.539 ألفا منهم من الذكور و15.779 ألفا من الإناث، في حين بلغ عدد حجاج الداخل من غير السعوديين 25.280 ألف حاج بينهم 18.110 ألفا من الذكور و7.170 آلاف من الإناث، حسب “الوطن”.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق