30 أغسطس 2017 مـ / موافق 8 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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إعادة فتح معبر طريبيل الحدودي بين العراق والأردن.. مغلق منذ 2014

بتاريخ أنحاء العالم

بغداد – واس :-

أعاد العراق والأردن اليوم رسميًا افتتاح معبر “طريبيل ” الحدودي بينهما , بعد إغلاق دام عدة سنوات لأسباب أمنية.

وجاء في بيان مشترك صادر عن حكومتي البلدين بأنه تقرر فتح معبر “طريبيل” الحدودي اعتباراً من اليوم ، وذلك في إطار سعي الحكومتين وحرصهما الدائم على تعزيز علاقاتهما الثنائية.

ونوه البيان بأن إعادة فتح معبر “طريبيل”, يعد نقلة نوعية في مستوى العلاقات الثنائية في مختلف المجالات الإنسانية والاقتصادية والتجارية , من خلال تسهيل حركة تنقل المواطنين والبضائع في الاتجاهين.

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