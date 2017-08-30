30 أغسطس 2017 مـ / موافق 8 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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لأول مرة منذ إنشائه.. “يوتيوب” يغير شعاره

بتاريخ هنا و هناك

(أنحاء) – وكالات :-

أطلق موقع “يوتيوب” المملوك لشركة جوجل، أمس الثلاثاء، تصميما وشعارا جديدا، إضافة إلى تجربة استخدام مختلفة أيضا.

وحصل يوتيوب على شعار جديد بدلا من الشعار السابق الذى كان يعتمد عليه منذ إطلاق الموقع قبل 12 عاما، كما وفر يوتيوب تصميما جديدا للتطبيق بالكامل على الهواتف الذكية، حيث استخدمت اللون الأبيض بدلا من الأحمر فى الجزء الموجود بالأعلى.

وأضاف الموقع تبويبات المكتبة والحساب والتصفح فى الأسفل؛ لسهولة الوصول إليه، وهى الميزة التى اختبرتها جوجل بشكل تجريبى قبل إطلاقها لكل المستخدمين.

ووفقا للمدونة الرسمية ليوتيوب فإن التطبيق يدعم الآن خصائص جديدة، حيث يمكن الضغط مرتين على الجانب الأيمن أو الأيسر للفيديو لكى يرجع للخلف 10 ثوان أو لتقديمه.

ومن المنتظر أن يدعم يوتيوب فى القريب العاجل المزيد من الخصائص مثل الانتقال من فيديو لآخر، كما أصبح بمقدور المستخدمين الآن التحكم فى سرعة المشاهدة على هواتفهم الذكية وهى نفس الميزة الموجودة على منصة الويب.

وأصبح تطبي ق يوتيوب ومشغل الفيديو يمتلك بعض تقنيات الذكاء الاصطناعى، إذ أصبح بمقدوره تغيير شكله ليتلاءم مع الفيديو الذى يجرى عرضه على التطبيق، من خلال إزالة الأشرطة السوداء التى كانت فى الفيديوهات قبل ذلك على الجوانب.

كما وفرت الخدمة أيضا ميزة تسمح للمستخدمين بمشاهدة صف كامل من الفيديوهات المقترحة خلال المشاهدة فى وضعية ملء الشاشة.

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