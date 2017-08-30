(أنحاء) – متابعات :-
عطل فيروس “واناكراي” ما يقدر بنحو مائتي ألف جهاز كمبيوتر في أكثر من 150 دولة في الفترة الأخيرة معتمدا على أدوات تسلل إلكتروني مسروقة من وكالة الأمن القومي الأمريكية.
وكغيره من البرمجيات الضارة يشفر فيروس الفدية الخبيثة (واناكراي) ملفات على الأجهزة المصابة تحول دون فتحها ولا يكشف عن “المفتاح” أو الكود الذي يلغي التشفير إلا بعد دفع فدية 300 دولار بعملة البتكوين.
وعرضت “التايم” مجموعة من أهم الوسائل التي تساعد في الحفاظ على الكمبيوتر الشخصي محميا من البرامج الضارة وخاصة برامج طلب الفدية والفيروسات.
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كيف تحمي الكمبيوتر من الفيروسات
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الوسيلة
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الشرح
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1- تحديث نظام تشغيل الكمبيوتر باستمرار
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– لم تعد مايكروسوفت تدعم إصدارات ويندوز إكس.بي وفيستا ولذلك ينبغي لمن يعتمد على أي منهما التحول إلى ويندوز 10 أو شراء جهاز كمبيوتر جديد.
– ينبغي أيضا لمن يعتمد على نظام تشغيل ويندوز7 أو أحدث أن يتأكد من تنزيل التحديثات الأوتوماتيكية التي تشتمل على أحدث التصحيحات الأمنية من الشركة وهو ما يساعد في صد مثل هذه الأنواع من الفيروسات.
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2- استخدام برنامج مضاد للفيروس موثوق به
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– حقيقة أن البرامج المضادة للفيروسات لا تصد كل أنواع البرامج الضارة، لكنها تساعد بالطبع في منع عدد كبير منها من اختراق الجهاز.
– من فوائد هذه البرامج أنه كلما ظهر برنامج ضار تصدر الشركات المقدمة للبرامج المضادة للفيروسات تحديثات لمنع الفيروسات الجديدة.
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3- الاحتفاظ بنسخة احتياطية من البيانات
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– الاحتفاظ بنسخة احتياطية من البيانات أمر مهم لعدد من الأسباب وفي مقدمتها التحرز من البرامج الضارة المتلفة للملفات.
– لا يكفي هنا حفظ نسخة احتياطية من البيانات على خادم خارجي أو حتى على خدمة سحابية مثل دروبوكس dropbox فكثير من البرامج الخبيثة مصممة للبحث عن مثل هذه الخوادم والتسلل عبر الشبكات لإصابتها.
– الأفضل في هذ الشأن أن يقوم صاحب البيانات بحفظ النسخة الاحتياطية بشكل منتظم على الخادم الخارجي وألا يكون الخادم الخارجي متصلا بأي شبكة.
– أيضا مع الخادم الخارجي ينصح بحفظ نسخة أخرى على خوادم سحابية توفر تحديثات مستمرة لخدمتها.
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4- الحرص على مواكبة المتصفح وبرامجه المساعدة لآخر تحديثات
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– يمكن أن تدخل البرامج الضارة وخاصة برامج طلب الفدية عبر متصفح أو برامجه المساعدة إذا كان بعيدا عن آخر التحديثات.
– بالاعتماد على برامج مساعدة شهيرة بالمتصفحات مثل فلاش وجافا يصيب البرنامج الضار جهاز الكمبيوتر بمجرد زيارة المستخدم لموقع مصاب أو حتى مشاهدة مادة مصابة في موقع آمن.
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5- تجنب الملف الضار في المقام الأول
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– انتشر برنامج الفدية الخبيث (واناكراي) عبر البريد الإلكتروني بمرفق ملف مشفر، وبمجرد النقر على المرفق ينتشر الملف بالجهاز ويسيطر على الملفات.
– تلك الخدعة الشائعة معروفة منذ سنوات ورغم تحذيرات متكررة بعدم النقر على أي ملف غير واضح المصدر فإن كثيرا من المستخدمين يقعون في نفس الخطأ.
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