كيف تحمي الكمبيوتر من الفيروسات

الوسيلة الشرح

1- تحديث نظام تشغيل الكمبيوتر باستمرار – لم تعد مايكروسوفت تدعم إصدارات ويندوز إكس.بي وفيستا ولذلك ينبغي لمن يعتمد على أي منهما التحول إلى ويندوز 10 أو شراء جهاز كمبيوتر جديد. – ينبغي أيضا لمن يعتمد على نظام تشغيل ويندوز7 أو أحدث أن يتأكد من تنزيل التحديثات الأوتوماتيكية التي تشتمل على أحدث التصحيحات الأمنية من الشركة وهو ما يساعد في صد مثل هذه الأنواع من الفيروسات.

2- استخدام برنامج مضاد للفيروس موثوق به – حقيقة أن البرامج المضادة للفيروسات لا تصد كل أنواع البرامج الضارة، لكنها تساعد بالطبع في منع عدد كبير منها من اختراق الجهاز. – من فوائد هذه البرامج أنه كلما ظهر برنامج ضار تصدر الشركات المقدمة للبرامج المضادة للفيروسات تحديثات لمنع الفيروسات الجديدة.

3- الاحتفاظ بنسخة احتياطية من البيانات – الاحتفاظ بنسخة احتياطية من البيانات أمر مهم لعدد من الأسباب وفي مقدمتها التحرز من البرامج الضارة المتلفة للملفات. – لا يكفي هنا حفظ نسخة احتياطية من البيانات على خادم خارجي أو حتى على خدمة سحابية مثل دروبوكس dropbox فكثير من البرامج الخبيثة مصممة للبحث عن مثل هذه الخوادم والتسلل عبر الشبكات لإصابتها. – الأفضل في هذ الشأن أن يقوم صاحب البيانات بحفظ النسخة الاحتياطية بشكل منتظم على الخادم الخارجي وألا يكون الخادم الخارجي متصلا بأي شبكة. – أيضا مع الخادم الخارجي ينصح بحفظ نسخة أخرى على خوادم سحابية توفر تحديثات مستمرة لخدمتها.

4- الحرص على مواكبة المتصفح وبرامجه المساعدة لآخر تحديثات – يمكن أن تدخل البرامج الضارة وخاصة برامج طلب الفدية عبر متصفح أو برامجه المساعدة إذا كان بعيدا عن آخر التحديثات. – بالاعتماد على برامج مساعدة شهيرة بالمتصفحات مثل فلاش وجافا يصيب البرنامج الضار جهاز الكمبيوتر بمجرد زيارة المستخدم لموقع مصاب أو حتى مشاهدة مادة مصابة في موقع آمن.