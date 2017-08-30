صور | جمرك مطار الملك عبدالعزيز الدولي يُحبط محاولة تهريب كمية من “الكوكايين”

(أنحاء) – متابعات :-
تمكّن جمرك مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة من إحباط محاولة لتهريب كمية من مادة “الكوكايين” المخدرة مع أحد المسافرين حاول تهريبها بطريقة سرية، حيث ضُبط (1189,5) كيلو ومائة وتسعة وثمانون جرام ونصف جرام, كانت مخبأة داخل حقيبة أحد ركاب رحلة قدِمت إلى المملكة.
ومن جانبه أوضح الأستاذ بندر الرحيلي مدير عام جمرك مطار الملك عبدالعزيز أنه عند إجراء عملية الكشف والمعاينة المعتادة على ركاب إحدى الرحلات القادمة إلى المملكة اشتبه المراقب الجمركي بحقيبة الملابس الخاصة بأحد الركاب.
وأضاف أنه بعد إخضاعها لجهاز فحص الأمتعة وتفتيشها يدوياً، عُثر بداخلها كمية من مادة “الكوكايين” المخدرة بلغت (1189.5) كيلو ومائة وتسعة وثمانون جرام ونصف جرام، كانت مخبأة داخل مواسير السحب الخاصة بالحقيبة. مشيراً إلى أنه جرى بعد ذلك اتخاذ الإجراءات اللازمة.