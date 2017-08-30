تعرف على أعداد الحجاج خلال العشرين عاما الماضية

(أنحاء) – متابعات :-
بدء حجاج بيت الله الحرام اليوم الأربعاء التوافد إلى مشعر منى لقضاء يوم التروية وهو أول أيام الحج الستة (يوم التروية ويوم عرفة ويوم النحر وثلاثة أيام التشريق).
وشهد موسم الحج العام الماضي 1437هـ وصول عدد الحجاج إلى نحو 1.86 مليون حاج، بانخفاض 5% مقارنة بعام 1436هـ الذي بلغ 1.95 مليون حاج.
وتباينت أعداد الحجاج خلال العشرين عاما الماضية، حيث كان عام 1433هـ، هو الأعلى إذ بلغ عدد الحجاج 3.16 مليون حاج، فيما كان عام 1419هـ، هو الأكثر انخفاض حيث قدم نحو 1.831 مليون حاج.
ويبين الجدول التالي عدد الحجاج خلال العشرين عاما الماضية: