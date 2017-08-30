“الأساسية” تنظم حملة للتبرع بالدم للجنود البواسل وضيوف الرحمن

(أنحاء) – ناصر الحسن :-
نظمت الشركة الأساسية الوكيل الحصري بالمملكة لمكيفات GREE العالمية حملة للتبرع بالدم للجنود البواسل بالحد الجنوبي وضيوف الرحمن تحت شعار “دمي فداء لوطني وضيوف الرحمن”، في إطار المشاركة والمسؤولية المجتمعية للشركة، حيث توجه العديد من الموظفين وقيادات الشركة للتبرع بالدم والمساهمة بدور انساني في إنقاذ الكثير من الأرواح.
وجاءت حملة الأساسية للتبرع بالدم بهدف نشر الوعي حول أهمية نقل الدم السليم بطريقة آمنة، وكمبادرة من الشركة لتعزيز دور خدمة المجتمع المحلي وتماشياً مع الدور الإنساني والمسؤولية المجتمعية نحو مدّ يد العون تجاه جنودنا البواسل على الحدود، ولخدمة ضيوف الرحمن، وأيضاً لمساعدة المرضى والمحتاجين في المستشفيات.
وقد جاء الإقبال الكبير على التبرع ضمن هذه الحملة تلبيةً لنداء الواجب بما يعكس روح التكاتف والتراحم بين أفراد المجتمع، وإدراكاً للبعد الإنساني لمثل هذه الأنشطة الهامة التي تفعل دور المواطن في المجتمع، إلى جانب ما ينطوي عليه التبرع من أجر، وأيضاً فوائد صحية للمتبرعين تتمثل في تجديد الصحة البدنية وتجديد الدماء للشخص المتبرع.
ومن جانبه، أعرب الأستاذ وليد الغول مدير المنطقة الغربية والجنوبية في الشركة الأساسية ، عن سعادته بالإقبال الكثيف من منسوبي الشركة على المشاركة في الحملة والتبرع بدمائهم لجنودنا البواسل ولضيوف الرحمن، وهو ما يعكس رغبة حقيقة في مساعدة الغير والشعور بالمرضى والمحتاجين، مؤكداً أن الشركة الأساسية سوف تنظيم المزيد من حملات التبرع بالدم مستقبلاً في إطار خدمة المجتمع والإنسانية.
من جهة قال الدكتور طالب با ناصر مدير إدارة المختبرات وبنوك الدم بصحة مكة: “نحن فخورين جداً بنجاح الحملة والإقبال الكثيف من المشاركين فيها، لا سيما وأن هناك الكثير من الحالات الطارئة في المستشفيات تحتاج للتبرّع العاجل”.
وأشار إلى أن التبرع بالدم واجب على كل شخص تهمه حياة الآخرين، وأن هذا العمل التطوعي هو عمل إنساني، مؤكداً أن ما قام به المشاركون في الحملة يؤكد حرصهم واهتمامهمم لدعم جنودنا البواسل الذين يضحون بأنفسهم دفاعاً عن الوطن ومكتسباته لكي نعيش بأمن وأمان، ونحن نتضامن معهم بدمائنا ونشاركهم بدورهم العظيم كونهم يستحقون بالفعل كل قطره من دمائنا.
ولفت إلى أن حملة “دمي فداء لوطني وضيوف الرحمن تعدّ رسالة حب ووفاء لتضحيات جنودنا المرابطين، وتقديراً لدورهم الوطني وبطولاتهم على الحدود للدفاع عن الوطن، وإكراما لاحتياج مرضى ضيوف الرحمن الذين قد يحتاجون للدم .