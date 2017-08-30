بالأسماء | “الجوازات” تصدر 17 قراراً بحق مخالفين لأنظمة الحج.. شملت السجن والغرامة والتشهير

(أنحاء) – متابعات :-
أصدرت المديرية العامة للجوازات من خلال لجانها الإدارية الموسمية في منطقة مكة المكرمة 17 قراراً إدارياً بحق مواطنين ومقيمين نقلوا حجاجاً بدون تصريح وذلك حتى تاريخ 7 /12 /1438هـ .
وأوضحت المديرية في بيانٍ صادر عنها اليوم (الأربعاء) أن العقوبات الصادرة بحق هؤلاء المواطنين والمقيمين هي السجن والغرامة والترحيل للوافد المخالف والتشهير ومصادرة وسيلة النقل التي استُخدمت في نقل الحجاج.
يُذكر أن الجوازات أصدرت أمس الثلاثاء 38 قرارًا بحق مخالفين لأنظمة الحج، تضمنت عقوبات بالسجن لمدة 630 يومًا و37 مخالفة وغرامات مالية بمبلغ 1.945.000 ريال ومطالبات بمصادرة 8 مركبات استخدمها المخالفون في نقل الحجاج بشكل غير شرعي.
وفيما يلي أسماء المخالفين والعقوبات الصادرة بحقهم اليوم :
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نايف محمد الحربي : السجن 15 يوماً وغرامة 50 ألف ريال مع التشهير .
• نايف حازب العتيبي : السجن 15 يوماً وغرامة 50 ألف ريال مع التشهير .
• صقر نويمي العتيبي: السجن 60 يوماً وغرامة 125 ألف ريال مع التشهير .
• عبدالرحمن دخيل الجهني: السجن 15 يوماً وغرامة 20 ألف ريال مع التشهير.
• ميان محمد أحمد: السجن 15 يوماً وغرامة 10 آلاف ريال مع التشهير والترحيل.
• عبدالمجيد سلمان عبدالمجيد : السجن 15 يوماً وغرامة 10 آلاف ريال مع التشهير.
• هلال حمد القرشي: السجن 60 يوماً وغرامة 250 ألف ريال مع التشهير.
• خادم حسين حسين : السجن 15 يوماً وغرامة 10 آلاف ريال مع التشهير والترحيل .
• عبدالله محمد آل سويده : السجن 15 يوماً وغرامة 20 ألف ريال مع التشهير.
• ناصر محمود الفتحي : السجن 15 يوماً وغرامة 20 ألف ريال مع التشهير والترحيل ومصادرة وسيلة النقل.
• وليد محمود محمد : السجن 15 يوماً وغرامة 40 ألف ريال مع التشهير والترحيل.
• سلطان جزاء العتيبي : السجن 15 يوماً وغرامة 40 ألف ريال مع التشهير.
• مفلح سيبان العتيبي : السجن 15 يوماً وغرامة 50 ألف ريال مع التشهير .
• علي سالم بالحالف : السجن 15 يوماً وغرامة 40 ألف ريال مع التشهير .
• سالم عبدالقادر شلال : السجن 15 يوماً وغرامة 40 ألف ريال مع التشهير والترحيل ومصادرة وسيلة النقل.
• يحيى محمد حضري : السجن 15 يوماً وغرامة 70 ألف ريال مع التشهير .
• محمد سعود الدوسري : السجن 15 يوماً وغرامة 40 ألف ريال مع التشهير ومصادرة وسيلة النقل.