أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»أمانة موظف بمطار الملك عبدالعزيز تدفعه لإعادة 5 آلاف دولار لراعٍ سوداني بعد أن غادر لبلده
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