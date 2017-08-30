30 أغسطس 2017 مـ / موافق 8 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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أمانة موظف بمطار الملك عبدالعزيز تدفعه لإعادة 5 آلاف دولار لراعٍ سوداني بعد أن غادر لبلده

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

دفعت أمانة موظف بمطار الملك عبدالعزيز في جدة، لإعادة مبلغ 5 آلاف دولار وهاتفي جوال لصاحبها بعد أن غادر إلى بلده، كان قد فقدهما المسافر في المطار.

وروى المشرف العام على خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة بالشركة السعودية للخدمات الأرضية بمطار الملك عبدالعزيز بجدة فهد أبوهبرة البالغ من العمر 26 عاماً، أنه كان يتوضأ استعداداً لصلاة العشاء، فلاحظ وجود مبلغ 5 آلاف دولار وعدد 2 هاتف جوال، فعرف أنها تعود لمسافر.

وتابع أبو هبرة، أنه أبلغ مكاتب هيئة الطيران المدني والشرطة بالمطار، وبحث كثيرا عن صاحب النقود في المطار ولم يفلح، وبعد رجوعه للبيت لاحظ أن أحد الهاتفين كان مفتوحاً، فاتصل بأكثر الأرقام استخداماً، ليرد عليه شقيق صاحب المفقودات، مفيداً أن شقيقه غادر إلى الخرطوم على متن رحلة الخطوط السعودية رقم 453.

وأضاف، أن صاحب المال الذي يعمل راعياً اتصل عليه من السودان بعد أن أبلغه شقيقه، وشكره على أمانته، وطلب منه تسليم المفقودات إلى شقيقه، الذي بدوره سيرسلها له في السودان، فحضر الشقيق واستلمها من قبل مساعد خدمات الركاب نايف شيخ، بحضور مدير محطة جدة محمد الفيضي.

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