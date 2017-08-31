31 أغسطس 2017 مـ / موافق 9 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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خادم الحرمين يعزي الرئيس الأمريكي في ضحايا إعصار هارفي

بتاريخ أنحاء الوطن

جدة – واس :-

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اتصالاً هاتفياً اليوم، بفخامة الرئيس دونالد ترامب، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، قدم فيه التعازي لفخامته وللشعب الأمريكي في ضحايا الإعصار هارفي، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل.

وأكد الملك المفدى استعداد المملكة المساهمة في الجهود المبذولة لمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية لتجاوز هذه الكارثة.

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