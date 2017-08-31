31 أغسطس 2017 مـ / موافق 9 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“جامعة الإمام” تنفي ما نُسب لمديرها من حديث عن ولي العهد.. وتؤكد: سنقاضي الموقع الناشر

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

أصدرت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أمس (الأربعاء)، بياناً نفت فيه ما نُشر في أحد المواقع الإلكترونية من حديث منسوب إلى مدير الجامعة الدكتور سليمان أبا الخيل عن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز.

ووصفت الجامعة ما نشره موقع “إيجيبت لايف نيوز” على لسان مدير الجامعة بالكذب والافتراء، مشيرةً إلى أن الموقع ادعى أنه نقل ما نشره من مقالة لمدير الجامعة في مجلة “الرجل”، ومؤكدةً أن المقالة منشورة ومعروفة ولا يوجد فيها شيء مما ذكره الموقع.

وأضافت الجامعة أنها تحتفظ بحقها القانوني في مقاضاة الموقع المذكور ومحاسبته دولياً في إطار أنظمة النشر الإعلامي.

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