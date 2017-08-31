31 أغسطس 2017 مـ / موافق 9 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مقاصل التخوين لا تصنع وطنًا

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء

‏لا يصعب على متابع الرأي العام الخليجي عامة والسعودي خاصة ، ملاحظة حجم التجاذبات ، والاستقطابات ، والأزمات الفكرية بين أفراد ومكونات المجتمع سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، أُفرزت على أثرها مقاصل من التخوين ، ومشانق من التشكيك بين أطراف الآراء المتخالفة!وما زالت حدّتها تتصاعد تزامناً مع واقعنا المليء بالأحداث المتسارعة.

‏والكارثة أن كل طرف يسعى جاهدًا لتمرير قناعاته وتوثيقها ،وتبرير إعدام قناعات الآخرين وحجبها باسم (مصالح الوطن والمجتمع) ! ثم يستميتون في صياغة تلك الأحكام وإضفاء الشرعية عليها بحجة مجاراتها وانسجامها لتوجه الدولة العام! مستغلين براهين قناعاتهم الأُحادية للتضييق على مكونات وشركاء لهم في الْوَطَن ، بعيداً عن قواعد الاختلاف وأسس الحوار المتفق عليها.

‏وذلك جهلًا منهم بمنظومة الدول وبتركيبتها المعقدة ، وبتحدياتها الكبرى ومصالحها العليا ، والتي لا يمكن بشكلٍ أو بآخر القياس عليها ، أو عكسها ، أو تطابقها على قيم الفرد والأسرة البشرية.

‏فالسياسة ( فن ) الممكن و ( أداته ) المتغيرة وما كان اليوم قد يكون العكس غدًا ، فيما أخلاق المجتمع المستمدة من ثوابت دينه ، وأصالته ، وعراقته لا تتبدل في معظمها والفارق كبير بين المتغير والثابت ،فحين تكون السياسات متحولة مع العالم الخارجي ، تكون المواطنة والعلاقة العقدية بين أفراد الوطن الواحد شبه راسخة ، تحكمها القوانين ، والمواثيق ، والأنظمة ،وتترجمها المحبة ، والشراكة ، والانتماء ، يقول الحكيم المصري توفيق الحكيم : ” وإن ما يسمونه العراقة في الشعب ، ليس إلا فضائله المتوارثة من أعماق الحقب ، وإن الأصالة في الأشياء والأحياء ، هي ذلك الاحتفاظ المتصل بالمزايا الموروثة ، كابرًا عن كابر، وحلقة بعد حلقة ” انتهى ،

‏والسؤال/ هل للسياسة فضائل متوارثة أو عراقة متصلة ؟

‏أحباب الوطن :

‏فلتعلموا أن ثقافة الاصطياد التي يتسلى بها البعض ، ويدمنها البعض الآخر ،ويتقمص بها دور الرقيب على أفراد مجتمعه ، ليست من قيم الوطنية ولا من شيم الولاء،كما أن التفتيش في نوايا البشر، أو عواطفهم لا تُجاز شرعًا ، ولا خُلقًا ، و كون الخالق عز وجل أحق بمحاسبة عبادة كيفما شاء ،وبرغم ذلك لم يحاسبهم على ذنوب نواياهم !فكيف بِنَا أن نجرم البشر على عواطفهم ؟ وكيف تبيح لنا عدالة السماء إطلاق الأحكام أو تنفيذ العقوبات دون ترجمة النّية أو العاطفة  لفعل أو جناية ؟

‏أخيراً ، عليه ، بدأت بكلمة ( عليه ) كما في الخطابات الرسمية الموجهة للمسئول ، كون هذه الجزئية موجهة للقيادة صاحبة القرار والخيار،والمسؤولية مُلقاة على عاتقها.

‏عليه ،نأمل في تفعيل رؤية وطنية ، هدفها تحفيز الهوية الجامعة وخلق مشتركات عامة شعارها الإنسان والمواطن ،ولوائها حرية الرأي والضمير،كما كفلتها قيم ديننا المتسامح ومواثيق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان.

‏لتواكب بدورها رؤية (٢٠٣٠ ) ذات الملامح الاقتصادية الاجتماعية الشاملة ،وحيث يقول ألفريد أرماك في شرح اقتصاد السوق الاجتماعي أنه : ” يحاول الجمع بين مثالية العدالة، والحرية، والنمو الاقتصادي في أنظومة متوازنة معقولة “.

‏وهو ما يؤكد أن الاقتصاد يشترك مع الأوطانإن لم يكن أحوجفي أهمية الاستقرار والأمان وتعايش الأفراد والأطياف ونبذ الكراهية والإقصاء..حفظنا الله وبلادنا الغالية من كل سوء ومكروه.

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