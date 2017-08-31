أنت تتصفح:الرئيسية»الشركات»عبد المعين الشيخ: أحمال “التروية” 252 ميجاوات.. ولم نتلق أي بلاغات مؤثرة بشبكة الكهرباء
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