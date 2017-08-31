صور | وزير الداخلية يتفقد مركز العمليات الأمنية الموحد بمنطقة مكة المكرمة

منى – واس :-
تفقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، مساء اليوم، مركز العمليات الأمنية الموحد بمنطقة مكة المكرمة، حيث اطمأن سموه على سير العمل بالمركز واستعدادات الجهات الأمنية التي باشرت في إدارة مهامها من المركز لخدمة حجاج بيت الله الحرام في موسم حج هذا العام 1438هـ.
وتمنى سموه للعاملين بالمركز التوفيق في أداء مهامهم لتحقيق تطلعات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – للمحافظة على أمن وسلامة حجاج بيت الله الحرام وتسهيل وتيسير أدائهم لمناسك الحج.
وأوضح قائد المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية المشرف العام على مراكز العمليات الأمنية الموحدة بالمملكة اللواء عبدالرحمن الصالح أن مركز العمليات الأمنية الموحد بمنطقة مكة المكرمة يقدم خدماته على مدار العام في استقبال بلاغات المواطنين والمقيمين في جميع المدن والمحافظات بمنطقة مكة المكرمة بالإضافة إلى مهامه في متابعة وإدارة تنفيذ العديد من الخطط الأمنية خلال مواسم الحج والعمرة، مشيراً إلى أن المركز يضم عدداً من العاملين والعاملات يتحدثون عدداً من اللغات الأكثر انتشاراً في العالم لخدمة أي متصل بلغة غير العربية.
رافق سمو وزير الداخلية خلال الجولة التفقدية معالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور ناصر بن عبدالعزيز الداود، ومعالي مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات المشرف على الأمن العام الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، ومعالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، ومدير عام الجوازات اللواء سليمان بن عبدالعزيز اليحيى، ووكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية محمد المهنا، وقائد المركز الوطني للعمليات الأمنية بوزارة الداخلية المشرف العام على مراكز العمليات الأمنية الموحدة بالمملكة اللواء عبدالرحمن الصالح، ووكيل وزارة الداخلية للتخطيط والتطوير الأمني العميد فهد بن إبراهيم الزرعة، وعدد من المسؤولين بوزارة الداخلية.