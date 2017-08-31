أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»“لا أعرف هل أنا حاج أم ملك”.. أرجنتيني يحكي مشاعره في الحج والرفاهية التي لقيها منذ وصوله
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
صور | وزير الداخلية يتفقد مركز العمليات الأمن...بتاريخ
منى – واس :- تفقد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز، وزير
-
“جامعة الإمام” تنفي ما نُسب لمديرها من حديث ع...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- أصدرت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، أمس (الأربعاء)، بياناً نفت فيه ما نُشر
-
حالة الطقس المتوقعة في مكة المكرمة والمشاعر ا...بتاريخ
منى – واس :- توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حال الطقس خلال الساعات القادمة
-
صور | دخول أكثر من 12مليون عبوة ماء وعصائر وأ...بتاريخ
منى – واس :- أشرفت وزارة التجارة والاستثمار على دخول 12 مليوناً و600 ألف عبوة مياه وعصائر وألبان