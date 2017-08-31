31 أغسطس 2017 مـ / موافق 9 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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طلعات جوية لطيران الأمن على مدار الساعة في يوم عرفة لمتابعة تفويج الحجاج .. 16 طائرة متعددة المهام

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات : ــ

تكثف طائرات الأمن طلعاتها الجوية في سماء مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وتزيد من رحلاتها لمتابعة تفويج الحجاج لمشعر عرفات عبر 16 طائرة متعددة المهام.

وبين قائد عام طيران الأمن اللواء الطيار محمد الحربي أن طائرات الأمن تجوب سماء مكة المكرمة والمشاعر المقدسة ، وترصد خلال طلعاتها المتواصلة الحالة الأمنية والحركة المرورية لحجاج بيت الله الحرام مؤكدا على أن الجاهزية تصل لأعلى درجاتها مع فجر اليوم التاسع وبدأ توافد الحجاج إلى مشعر عرفات وذلك بمشاركة أكثر من طائرة في الطلعة الجوية وزيادة مدة الرحلة لتصل إلى ثلاث ساعات لكل طائرة في الطلعة الواحدة أثناء تصعيد الحجيج إلى عرفات وما يليها من انتقالهم إلى مشعر مزدلفة حتى استقرارهم في مشعر منى في اليوم العاشر، وتستمر الطلعات الجوية على وتيرتها في أيام التشريق.

كما بين اللواء الحربي أن طائرات الأمن مجهزة للإخلاء الطبي بأحدث التجهيزات الطبية والكوادر المتخصصة ذات التأهيل العالي من الخدمات الطبية بطيران الأمن، لنقل الحالات الحرجة جواً إلى المستشفيات، مؤكداً الاستشعار العالي للظروف الأمنية الراهنة والقدرة على التعامل مع أي حدث مهما كان نوعه.

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