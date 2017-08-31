فيديو | خطبة عرفة: لا مجال للمزايدات في الحج

(أنحاء) – متابعات : ــ
أكد الشيخ الدكتور سعد الشثري عضو هيئة كبار العلماء المستشار بالديوان الملكي السعودي أنه لا مجال للمزايدات أو الشعارات في الحج، داعيا إلى الابتعاد عنها.
جاء ذلك خلال خطبة عرفة التي ألقاها في مسجد نمرة اليوم (الخميس)، حيث استهلها بحمد الله والثناء عليه على ما أفاء به من نعم ومنها الاجتماع العظيم على صعيد عرفات.
وقال الشثري إنه “من أمور الجاهلية أن يُجعل موسم الحج موطن للمزايدات أو مكان للشعارات أو المظاهرات أو الدعوة للأحزاب والتجمعات”، مؤكدا أنه “يجب أن يُجعل الحج لله وحده فلا مكان للشعارات الحزبية والدعوات المذهبية والحركات الطائفية”.
وأضاف أن “المسلم يمقت الاعتداء على الآمنين من المسلمين وغيرهم في كافة البلدان”، مشيرا إلى أن “الدين الإسلامي زرع المحبة في القلوب ومقت الكراهية ودعا إلى التآخي بين المؤمنين ليكونوا صفاً واحداً”.
الشثري : المسلم يمقت الاعتداء على الآمنين من المسلمين وغيرهمhttps://t.co/W7hNgjk7FT#يوم_عرفة #عيد_الأضحى pic.twitter.com/IHjsSZlUbz
— صحيفة أنحاء (@an7a_com) August 31, 2017