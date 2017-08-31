31 أغسطس 2017 مـ / موافق 9 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»الصحف البريطانية: السعودية اتخذت كافة الاحتياطات لحماية الحجاج
﻿

الصحف البريطانية: السعودية اتخذت كافة الاحتياطات لحماية الحجاج

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات : ــ

ركزت الصحافة البريطانية الصادرة اليوم (الخميس)، على توافد حوالي مليوني حاج إلى المملكة لتأدية مناسك الحج وبدء النسك، وشرح طريقة الركن الخامس من أركان الإسلام، والجهود السعودية المبذولة في حماية الحجيج، ونشر الرياض أكثر من 100 ألف جندي لحماية الحجاج في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وقالت الـbbc في تقررير لها: “مليوني مسلم يبدءون مناسك الحج في مكة”؛ واصفة لبس الحاج المكون من ملابس بيضاء، وإقبالهم على الكعبة المشرفة وطواف القدوم.

وأشارت إلى قدوم حجاج قطريين لأداء الحج، ومشاركة الحجاج الإيرانيين في حج هذا العام.

وأوضحت أن الحكومة السعودية اتخذت كافة الاحتياطات الضرورية لعدم حدوث ما قد يكدر صفو الحج.

بدورها، وضعت الصن البريطانية عدداً من الأسئلة المتعلقة بالحج في تقرير نشرته، وتضمنت الأسئلة متى هو موعد الحج في عام 2017، ومتى يبدأ وينتهي، وماذا يعني الحج في الإسلام إلى مكة، وأجابت الصحيفة بقولها: “إن الحج هذا العام سيكون على مدار خمسة أيام، حيث بدأ الأربعاء 30 أغسطس وسينتهي الإثنين 4 سبتمبر، مقدمةً شرحاً وافياً حول فريضة الحج.

من جهتها، أشارت صحيفةibtimes في عنوان لها، إلى أن المملكة نشرت أكثر من 100 ألف جندي لحماية مليوني حاج قدموا إلى مكة المكرمة، والذين سيتنقلون بين مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة، وأن عدد الحجاج من الخارج قارب مليون وسبعمائة ألف حاج، بينما بلغ حجاج الداخل حوالي مائتي ألف حاج، بالإضافة إلى جهود رجال الأمن في منع دخول الحجاج الذين لا يحملون تصاريح حج، وضبط حوالي 97 حملة ليس مصرحاً لها بنقل الحجاج إلى مكة المكرمة.

وذكرت صحيفة الديلي ميل، أن حوالي مليون وسبعمائة ألف حاج سيجتمعون لبدء الحج، وسيتبعون الخطوات التي كان يفعلها رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وأن الحج يجب أن يتم تأديته لمرة واحدة في العمر.

قد ترغب أيضًا بقراءة

إضافة تعليق