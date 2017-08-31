31 أغسطس 2017 مـ / موافق 9 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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الناصر: 92% من شبكة مكة المكرمة مدعومة بخدمات الألياف البصرية

بتاريخ التكنولوجيا

(أنحاء) – الرياض : ــ

اكد المهندس ناصر بن سليمان الناصر رئيس شركة الاتصالات السعودية المكلف ان موسم حج العام الحالي يواكب تحويل 92% من الشبكة الأرضية النحاسية في مكة المكرمة الى شبكة الألياف البصرية، مما سيساهم في زيادة حركة نقل البيانات والمعلومات بسرعات قياسية وسعات عالية، وجاء ذلك عقب تنفيذ 163 كم أعمال مدنية و173 كم أعمال فايبر خلال العام الحالي 1438 .

واوضح الناصر أن دعم شبكة الألياف البصرية سيخدم بالإضافة لضيوف الرحمن، الجهات العاملة على خدمة الحجيج والتي تحتاج لسرعات عالية في خدمات البيانات لتسهيل مختلف أنشطتها وأعمالها التي تسهم كذلك في سرعة تنفيذ الخدمات، منوها الى أن تجربة الحاج مع مختلف خدماتنا، محل اهتمام جميع العاملون منذ لحظة دخوله أراضي المملكة العربية السعودية، وصولا الى المشاعر المقدسة، وانتهاء بأداء فريضة الحج، وعودته لوطنه .

وفي شأن خدمات الشبكة، أمنت الشركة 67 عربة متحركة لدعم التغطية وزيادة السعات في المشاعر المقدسة ومداخل مكة المكرمة وفي مواقع ونقاط فرز الحجاج.

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