31 أغسطس 2017 مـ / موافق 9 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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بُعِث ليتمِّم مكارم الأخلاق

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء

الشماتة دناءة في النفس وخِسَّة في الطبع, تأباها النفوس السويِّة وتنبذها قيمنا وعاداتنا العربية الأصيلة, حتَّى قبل الإسلام لم يعرف العرب الشماتة في حياتهم, لأن العربي في سيكولوجيته شامخ ويترفَّع عن كل الصغائر والأفعال الدنيئة, أتى الإسلام فزادهم رُقيَّاً وجمالاً, وكما أن هناك عطور أو بضائع مقلَّدة أو مُشوَّهة, فكذلك الإسلام أتى من شوَّهه من خلال أفكار مريضة وأخلاق دنيئة ليست من الإسلام في شيء, ليست المصيبة هنا فقط, إنما المصيبة الكبرى عندما يؤصلون شرعياً لدناءتهم!

شاهدنا بعد رحيل القامة الفنية وأيقونة الكوميديا العظيم في الخليج والوطن العربي الفنان الكبير عبد الحسين عبد الرضا رحمه الله خروج أصوات وأقلام عديمة الإنسانية ناتجة عن نفوس مريضة وعقول مؤدلجة بالعنف والكراهية، إلى درجة أن حُرمة الموت لم تردعهم أو تحرِّك وتستثير مشاعر الرحمة في قلوبهم!
تلك النماذج المتطرفة هي في الواقع نِتاج آراء فقهية متشددة مصدرها فقيه كان يعيش في بيئة وحقبة زمنية معينة, هذا الفقيه هو إنسان كأي إنسان آخر يخضع للمؤثرات والعوامل المحيطة به من تغيرات وتحولات في الواقع السياسي أو حتى التغيرات النفسية المزاجية! الإشكالية تحدث عندما يعتقد البعض أن آراء هؤلاء الفقهاء صالحة لكل زمان ومكان! على سبيل المثال مسألة السلام على غير المسلم هل هي جائزة أم محرمة؟ دعونا نتساءل ولنكن واقعيين, عندما يدرس أبناؤنا تلك المسائل, كيف ستكون نظرتهم للآخر؟ هل سيتعودون على تقبل الآخر؟ هل ستنمو لديهم مشاعر الحب والسلام تجاه الإنسان الآخر؟ لا أعتقد ذلك, لأننا بتلك الطريقة سنصنع لديهم ازدواجية في تعاملهم مع الآخر, سنعلمهم طريقة العيش مع الآخرين وفق مقاييس معينة قد لا تتوافر لدى الكثير من الشعوب الأخرى التي سيلتقون بها ويعايشونها خلال مسيرة حياتهم.

 مثال آخر, عندما يسمع أبناؤنا بعض أئمة المساجد وهم يدعون بالهلاك على الشيعة وغيرهم وأن يُجمِّد الله الدماء في عروقهم, كيف ستخرج تلك الأجيال؟ بصيغة أخرى, ماذا ننتظر أو نتوقع من تلك الأجيال؟  بالطبع سنشاهد نماذج هي أقرب للشيطانية منها للإنسانية! 
عبد الحسين لم يؤذي أحداً، لم يُحرِّض على الإرهاب، لم يقتل أحداً، عاش ناشراً للبسمة على شفاه الكثير، عاش ناشراً للمحبة والفرح طوال حياته، عبد الحسين أضحكنا في درب الزلق، وأسعدنا في سوق المقاصيص، وأدخل البهجة على قلوبنا في الحيالة، هذا هو عبد الحسين عبد الرضا الذي أجمع الخليج والوطن العربي على حبه ، أمَّا أنتم يا مرضى الصحوة حوَّلتم كل نعيم إلى جحيم، كل فرح إلى حزن، كل نور إلى ظلام، وإن كنتم تقولون أو تزعمون أن مصدركم في هذا هو الإسلام، فقد خبتم وخسئتم، فذاك رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم  يقول: (إنما بُعثت لأتمِّم مكارم الأخلاق)
فيه دلالة واضحة على أن الإنسان بلا أخلاق لن يؤثِّر فيه دينه أو مذهبه، الأخلاق هي من يُجسِّد صورتك على أرض الواقع إما أن تكون إنسان أو شيطان، وإن ذلك الدين أو المذهب الذي يزعم صاحبه أنه يستمد منه أفكار الكراهية والسلوكيات العدوانية, لا يمكن أن يكون دين مصدره رباني، إنما هو دين شيطاني مصدره شياطين الإنس، قد تختلف وتتعدَّد أدياننا أو مذاهبنا مابين مسلم سني ومسلم شيعي أو مسيحي كاثوليكي ومسيحي أرثوذكسي..إلخ، لكن إنسانيتنا تجمعنا جميعاً بمختلف أدياننا وعقائدنا، وذلك ما تعلَّمناه من رسولنا الكريم عندما مرَّت به جنازة أحد اليهود فوقف لها فتعجَّب الصحابة من تصرفه!  فقال لهم: (أليست نفساً!؟) أراد عليه السلام أن يُعلِّمنا أن قيمة الإنسان وكرامته تبقى ولا تزول بمجرَّد اختلاف الدين!

وعندما يدرك المجتمع قيمة الإنسان فإن السلام يعم في ذلك المجتمع وينمو ويزدهر, حيث لو تأملنا في العالم الغربي(الدول الاسكندنافية على وجه التحديد) سنجد أن الإنسان هو المحور, لذا شاهدنا التقدم والنمو والازدهار في شتَّى المناحي, وفي العالم العربي الدين هو المحور والمقياس فشاهدنا ما نراه الآن متجسِّداً على أرض الواقع! ليست المشكلة في الدين, المشكلة تكون عندما يُقحَم الدين في كل شيء, عندما يتحوَّل الدين من جانب روحي يسمو بالإنسان إلى جانب دنيوي يُستخدم لإقصاء الآخر والوصول عن طريقه لأهداف سياسية أو مادية, حينئذ يفقد الدين وظيفته الأساسية ويصبح وسيلة بيد شياطين الإنس يشكِّلونه كيفما يشاؤون!

رحمك الله أبا عدنان وجعل قبرك روضة من رياض الجنة

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