حجاج منسوبي دول التحالف يثمنون جهود المملكة في خدمة الحجاج

عرفات – واس : ــ
أعرب عددٌ من الحجاج من منسوبي قوات دول التحالف، وهم في طريق تصعيدهم من منى إلى عرفه، عن بالغ سعادتهم لما لقوه من خدمات وإنهاء جميع المتطلبات لأداء فريضة حجهم بكل يسر وطمأنينة، مقدرين للمملكة حكومةً وشعبًا العمل على راحة الحجاج، وتقديم كل العون لهم .
وأوضحوا أن ما شاهدوه من تسهيلات وخدمات جليلة، كان لها أكبر الأثر في نفوس كل مسلم يقدم إلى بلاد الحرمين الشريفين، معبرين عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وحرصهم على راحة وخدمة ضيوف الرحمن .
وأفاد قائد قوة إسناد الحج لحملة وزارة الدفاع العميد الركن فيصل منير الشلوي، أن القيادة الرشيدة سخّرت كل الإمكانات البشرية والمالية, ووفّرت جميع الخدمات لخدمة الحجاج على مدار الساعة لحين انتهاء مناسكهم بكل يسر وطمأنينة .