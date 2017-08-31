31 أغسطس 2017 مـ / موافق 9 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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بالحجّ يأتوك رجالاً!

بتاريخ الرأي ،كتاب أنحاء

إن النجاح الذي نشهده اليوم لحجّ هذا العام لهو نجاح جديد من نوعه يضاف لأرصدة آل سعود السابقة في حل الأزمات والمهمات الصعبة.

فمع النجاح الميداني الحاليّ للحج والذي يرعاه الله دوماً، نرى نجاحاً شبابياً إعلامياً جديداً عبر شبكات التواصل الإعلامي من يوتيوب وسنابشات، فمع توجيهات وزير الداخلية عبدالعزيز بن سعود والذي وبدون مقدمات وجدناه يشرك المرأة السعودية رفقةً مع الرجال في مركز العمليات الأمنية الموحدة لمراقبة أمن الحجاج ولجهود عبدالله بن بندر التي نراها يومياً عبر يتويوبٍ وسناب بشكل غير مسبوق، وسعود بن خالد الذي استقبل الحجاج بالمدينة قبل الحج كما يجب ثم لم يغِب عن مكتبه ساعةً انتظاراً للحجيج حين يعودون من مكة للمدينة مُماهياً ذكرى والده التي لا تنضب ولا تختفي، أقول بعد هذا أصبحنا نشاهد شباباً مدعومين من الأمراء الذين ذكرناهم، يساعدون الحجاج وينقلون لنا أخبارهم أولاً بأول وكأننا نحج معهم فيما لا يدع مجالاً للشك في قدراتهم أو قدرات قادتنا للوصول بهذا الحج لبر الأمان ولقد وصلنا بالفعل.

رجال الأمن يهتمون بجميع الأجناس، يصعدون بكبيرهم وصغيرهم لتقبيل الحجر ثم العودة لطواف كعبة الله ثم الذهاب لمنى ثم عرفة ومزدلفة وثم سيعودون لمنى مرة أخرى بكل بساطة وسلاسةٍ ويُسر كما هو واضح ومتوقع.

هل اكتفى هذا الحراك الأميري الشاب بهذا وحسب؟

لا .. فقد وعى الشعب وبما فيهم الأمراء والمسؤولين لأهمية وسائل التواصل الاجتماعي.. فماذا فعلوا؟ أصبحنا نشاهد من التلفيزيون وشبكات التواصل تغطيات لكل ما يحدث على الأرض، أصبحنا نشاهد: عبدالرحمن العصيمي ومحمد العمر وقتيبة تركستاني وغيرهم وهم يغطون (تفاصيل تفاصيل) حج هذا العام على غير ما كنا نعتاد أصبحت تغطيته تتم عبر شبابٍ فوق العادة وصفوا لنا الحج كما هو وكما يُفترض أن يكون..

شبابٌ كانت خبرتهم مستقاة من خبرات آل سعود في قيادة المواقف الصعبة.

هؤلاء هم شعب آل سعود وآل سعود هم من كانوا ومازالوا من يديرون الموقف..

عظيم هذا الشعب..

وهؤلاء هم رجالك في الحج يابن سلمان..

بالحجّ يأتوك رجالا!

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