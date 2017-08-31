31 أغسطس 2017 مـ / موافق 10 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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فيديو | الحجاج القطريون يثمنون الخدمات التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن ويشكرون خادم الحرمين

بتاريخ أنحاء الوطن ،فيديو

(أنحاء) – متابعات :-

أشاد الحجاج القطريون بالخدمات التي تقدمها المملكة وكافة التسهيلات التي تم توفيرها لهم منذ دخولهم الأراضي السعودية.

ويظهر في الفيديو عدد من المواطنين القطريين يشيدون بالخدمات المقدمة لهم مثمنين دور خادم الحرمين الشريفين في خدمة ضيوف الرحمن.

وأكد أحد الحجاج القطريين أن ما يراه من خدمات وتسهيلات بمثابة مفخرة، داعيا لخادم الحرمين وولي العهد، متمنيا أن يديم الأمن والرخاء في بلاد الحرمين.

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