أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»فيديو | الحجاج القطريون يثمنون الخدمات التي تقدمها المملكة لضيوف الرحمن ويشكرون خادم الحرمين
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