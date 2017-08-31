31 أغسطس 2017 مـ / موافق 10 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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هيئة الإحصاء توضح الأعداد الإجمالية لحجاج الداخل والخارج

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

أوضحت الهيئة العامة للإحصاء، اليوم (الخميس)، الأعداد الإجمالية للحجاج في موسم حج هذا العام 1438هـ.

وقالت الهيئة إن عدد حجاج الداخل بلغ هذا الموسم 600 ألف و108 حجاج، في حين بلغ عدد حجاج الخارج مليوناً و752 ألفاً و14 حاجاً.

وأضافت أن العدد الإجمالي لجميع الحجاج القادمين من داخل المملكة أو من خارجها عبر المنافذ البرية والبحرية والجوية يبلغ مليونين و352 ألفاً و122 حاجاً.

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