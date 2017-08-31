أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»هيئة الإحصاء توضح الأعداد الإجمالية لحجاج الداخل والخارج
قد ترغب أيضًا بقراءة
-
“الزراعة” تكشف عدد المواشي المستوردة عبر مينا...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أمس (الخميس)، عن أعداد المواشي المستوردة التي وصلت إلى
-
“هيئة الاتصالات”: الحجاج استهلكوا 13 ألف تيرا...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم الخميس، أن هناك 21.2 مليون مشترك في شبكات
-
شاهد.. خالد الفيصل يقبّل جبين مفتي المملكة في...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- أظهرت صورة جمعت أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل ومفتي عام المملكة الشيخ عبدالعزيز
-
فيديو | الحجاج القطريون يثمنون الخدمات التي ت...بتاريخ
(أنحاء) – متابعات :- أشاد الحجاج القطريون بالخدمات التي تقدمها المملكة وكافة التسهيلات التي تم توفيرها لهم منذ