“هيئة الاتصالات”: الحجاج استهلكوا 13 ألف تيرابايت من البيانات.. و”اليوتيوب” و”السناب” الأكثر استخداما

(أنحاء) – متابعات :-
كشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، اليوم الخميس، أن هناك 21.2 مليون مشترك في شبكات مقدمي خدمات الاتصالات المتنقلة، وهي السعة القصوى في المشاعر المقدسة.
وأوضحت أن حجم استهلاك البيانات من خلال الإنترنت عبر الاتصالات المتنقلة تجاوز 13 ألف تيرابايت حتى يوم عرفة، مشيرة إلى أنه تم إجراء 53 مليون مكالمة ناجحة على الصعيد الدولي والمحلي حتى يوم أمس الأربعاء، ولافتة إلى أن تطبيقي “اليوتيوب” و”سناب شات” كانا الأكثر استخداماً.
وأضافت الهيئة أن هناك أكثر من 13 ألف محطة هاتف متنقل للأجيال الثاني والثالث والرابع تعمل في مدن الحج، مبينة أن هناك ارتفاعا في حجم البيانات المستهلكة حتى يوم عرفة بنسبة 68% عن العام الماضي.