“الزراعة” تكشف عدد المواشي المستوردة عبر ميناء جدة الإسلامي استعداداً للعيد

(أنحاء) – متابعات :-
كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة، أمس (الخميس)، عن أعداد المواشي المستوردة التي وصلت إلى ميناء جدة الإسلامي حتى يوم أمس (الأربعاء)، لتلبية احتياجات الحجاج والمضحين.
وأوضحت أن الميناء استقبل مليوناً و756 ألفاً و993 ألف رأس من المواشي، وذلك منذ بداية شهر ذي القعدة الماضي، أما مشروع المملكة للإفادة من الهدي والأضاحي فقد استورد خصيصاً له مليوناً و18 ألفاً و353 رأساً من الماشية.
وأضافت الوزارة أنها تتوقع أن يصل العدد الإجمالي للمواشي في نهاية موسم الهدي والأضاحي إلى مليونين أو مليونين ونصف رأس من المواشي متضمنة المواشي الواردة للسوق المحلي.