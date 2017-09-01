31 أغسطس 2017 مـ / موافق 10 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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البيع بـ”التقسيط والوزن” تسيطر على أسعار الأضاحي بالسودان

بتاريخ أنحاء العالم

(أنحاء) – متابعات :-

سيتمكن الكثير من السودانيين هذا العام من ذبح أضاحي العيد، بفضل موسم الأمطار الكثيف في مناطق الإنتاج، وبسبب تدخل السلطات وسيطرتها على الأسعار، وكذا تمكين المستهلكين من الشراء بالتقسيط.

وحسب وكالة السودان للأنباء، فقد صدرت ولايات الإنتاج، كردفان وسنار والنيل الأبيض، كميات كبيرة من الأضاحي، مما ساعد في انخفاض أسعارها التى كانت تتراواح بين 1500 للمتوسط إلى 2100 جنيه للخروف الكبير الحجم.

وأشارت الوكالة، إلى وجود فرق من وزارة الثروة الحيوانية والبيطريين للتأكد من سلامة هذه الماشية واستيفائها لشروط الأضحية، وشهدت الأسواق إقبال المواطنين بشكل كبير على عمليات الشراء بعد ركود في الأيام الماضية.

وأشاد مواطنون بمن فيهم أصحاب الدخل المحدود بالأسعار، وبتجربة مراكز البيع بالوزن لتوفير الأضاحي للشرائح الضعيفة من المواطنين. ويتوقع استمرار انخفاض الأسعار الأضحية خلال الأيام المقبلة مع زيادة أعداد المعروض من الماشية.

ونقلت الوكالة عن المحلل الاقتصادي عصام الدين بوب، أن الانخفاض في أسعار الماشية، كان لعدة أسباب، منها الأمطار التي هطلت بكثافة في مناطق الإنتاج مما أدى إلى توفر الحشائش وزيادة الإنتاج، بجانب تدخل الدولة عبر اتحادات العمال لتوفير خراف الأضاحي للعاملين بالدولة بالأقساط مما أضعف القوة الشرائية بأسواق الماشية وفقا لآلية السوق العرض والطلب.

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