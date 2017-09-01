1 سبتمبر 2017 مـ / موافق 10 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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إخلاء 5 سجون في تكساس بسبب إعصار هارفي

بتاريخ أنحاء العالم

(أنحاء) – وكالات :-

أجبر إعصار هارفي المدمر السلطات في ولاية تكساس بالولايات المتحدة، على إجلاء المعتقلين من 5 سجون في الولاية، تضم حولي 6 آلاف سجين، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أميركية الخميس.

وأفادت شبكة “إن بي سي” الإخبارية الأميركية، أن حافلات نقلت 1400 سجين يوم الثلاثاء الماضي من سجني “جستر 3” و”كارول أس فانس”، اللذين يقعان ضمن المناطق المتضررة من جراء الإعصار.

ونقل مراسل الشبكة عن مسؤولين في تكساس، أنه سيتم نقل السجناء من مقاطعة فورت بيند، جنوب غربي هيوستن، إلى منشآت تابعة لوزارة العدل الأميركية.

وينضم هؤلاء السجناء إلى ما يقدر من 4500 آخرين تم إجلاءهم السبت الماضي من سجون تيريل وسترينجفيلو ورامزى في مقاطعة برازوريا الواقعة جنوبي هيوستن.

وقد بدأ المسؤولون عمليات الإجلاء، لأن السجون الخمسة معرضة لخطر الفيضانات، بسبب قربها من نهر برازوس الذي ارتفع فيه منسوب المياه بشكل كبير بسبب الأمطار المصاحبة للإعصار.

وتسبب الإعصار هارفي، الذي ضرب اليابسة في ولاية تكساس يوم الجمعة الماضي ولا تزال تداعياته مستمرة، بمقل 25 شخصا على الأقل، وتشريد الآلاف، وشل الحياة بشكل كامل في الولاية.

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