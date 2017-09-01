حاجة جزائرية تضع مولوداً: جئت للحج فرزقني الله طفلة في أطهر بقاع الأرض | صورة

(أنحاء) – متابعات :-
وضعت حاجة جزائرية مولودا في مستشفى الولادة والأطفال في العاصمة المقدسة، لتعبر عن سعادتها بقدوم مولودها في أطهر بقاع الأرض.
وقالت الحاجة الجزائرية: “أتقدم بالشكر الجزيل لإدارة المستشفى وإلى موطن الإنسانية على ما وجدت من حسن استقبال وترحيب من أول يوم وصلت فيه إلى المستشفى”، مؤكدة أنها لا تستطيع أن تصف سعادتها بعد أن جاءت من أجل فريضة الحج، ليرزقها الله طفلة في بلاد الحرمين الشريفين.
من جهته، أكد مدير مستشفى الولادة والأطفال بمكة المكرمة، أن المستشفى يسعى جاهداً لتوفير الاحتياجات الرئيسية للمرضى قاصدي بيت الله الحرام، مبينا أن المجموع الكلي لحالات المواليد من حجاج بيت الله ومنذ بداية موسم الحج وحتى يوم عرفة بلغ تسعة مواليد.