1 سبتمبر 2017 مـ / موافق 10 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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مطلوب بتهمة قتل يسلم نفسه إلى أمير منطقة الرياض في قصره

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

سلم أحد المطلوبين أمنيا في تهمة قتل، نفسه إلى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر.

واستقبل الأمير بندر أمس، في قصره بالرياض الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز يرافقه المطلوب أمنيا، مؤكدا أن الشريعة الإسلامية تكفل حقوق الإنسان كافة سواء للجاني المدان أو المجني عليه.

وقال: “هذه البلاد المباركة التي قامت على كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم أمراً وشأناً وقضاءً لا ترجو إلا العدل والإنصاف في كل أمورها ومصالح شعبها”، منوهاً بدور الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز النبيل مع المواطن المتهم ونصائحه له.

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