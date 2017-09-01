1 سبتمبر 2017 مـ / موافق 10 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
أنت تتصفح:»»فيديو | انهيار جبل في الصين بعد استمرار هطول الأمطار لأسابيع
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فيديو | انهيار جبل في الصين بعد استمرار هطول الأمطار لأسابيع

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