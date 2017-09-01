قفزة نوعية كبيرة بالمهرجانات السياحية بالمملكة بانتظار أهالي ينبع

(أنحاء) – ينبع : ــ
تشهد المنطقة التاريخية بينبع حراكا اشبه بخلية النحل نجح في انهاء الاستعدادات الكبيرة لانطلاقة اول مهرجان من نوعه على مستوى المملكة تستخدم فيه احدث التقنيات والافكار وينظمه مجلس التنمية السياحية بالتعاون مع هيئة الترفيه .
وقد استخدم فريق العمل المتخصص في هذا النوع من المهرجان عددا من تقنيات الاضاءة الحديثة بالاضافة لاستحداث استخدام حاويات السفن كشاشات تعرض فيها الصور ومقاطع الفيديو لتحدث نقلة نوعية في استخدام تلك الحاويات في هذا الانتاج الاعلامي، وارجع القائمون على التنظيم هذه الفكرة محاكاة لطبيعة المنطقة التاريخية ومجاورتها للميناء الذي تنتقل عبره البضائع والرحلات .
وأكد رئيس مجلس التنمية السياحية محافظ ينبع المهندس مساعد بن يحيى السليم على عزمهم اظهار ينبع بوجهها المشرق الذي يجعلها في مصاف المدن السياحية بالمملكة مشيرا الى ان مهرجان ضوء العيد هو اقل مايمكن تقديمه لأهالي ينبع وزوارها مبينا ان الفعاليات والافكار المتجددة في هذا المهرجان ستبهر الحضور وتسهم في تسويق ينبع بشكل جديد وقوي في مجال السياحة على مستوى المملكة.
من جهته قال امين مجلس التنمية السياحية مدير هيئة السياحة بمحافظة ينبع سامر العنيني ان مهرجان ضوء العيد الذي سينطلق بالمنطقة التاريخية من الثاني عشر حتى الخامس عشر من ذوالحجة يعتبر قفزة نوعية في مجال المهرجانات التي تنظم في ينبع وتسهم في تحفيز كبريات الشركات العالمية لاقتحام سوق المهرجانات بينبع الامر الذي سينعكس في تطوير تنفيذ المهرجانات وجذب سياح الداخل والخارج لهذه المحافظة الواعدة.
الجدير بالذكر ان المهرجان يتضمن العديد من الفعاليات والعروض الفنية والفقرات المتنوعة التي تجذب جميع افراد المجتمع ،كما تم فيها استخدام حاويات السفن كشاشات عرض نصبت على الجهة الشرقية للمنطقة التاريخية لتكون مسرحا للفعاليات، وسيقدم الفريق الاوربي عروض الاضواء والليزر الى جانب فقرات الطفل وغيرها.