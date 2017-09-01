1 سبتمبر 2017 مـ / موافق 10 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية بالرياض يمتدح حُسن استقبال مسلمي أمريكا

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات : ــ

أشاد القائم بالأعمال في السفارة الأمريكية بالرياض كريستوفر هينزيل بحسن استقبال آلاف الأمريكيين الذي قدموا لأداء فريضة الحج هذا العام.

وقال هينزيل: «نيابة عن بعثة الولايات المتحدة في السعودية وعن الأمريكيين الذين يزورون المملكة لأداء فريضة الحج هذا العام، أتقدم بالشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين، وولي العهد، ووزير الحج والعمرة، ووزير الشؤون الإسلامية لترحيبهم بآلاف المسلمين الأمريكيين المشاركين في حج هذا العام».

وأضاف: «كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى شعب السعودية على كرم الضيافة وحسن استقبالهم للمسلمين الأمريكيين، كما نتقدم بأطيب تمنياتنا للمسلمين في جميع أنحاء العالم بمناسبة عيد الأضحى، ونهنئ جميع المسلمين بمن فيهم آلاف الأمريكيين الذين يؤدون فريضة الحج هذا العام، وهو أحد أركان الإسلام الأساسية».

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