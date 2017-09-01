1 سبتمبر 2017 مـ / موافق 10 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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المراعي .. الشركة العربية الوحيدة ضمن قائمة الشركات الأكثر ابتكارا

بتاريخ اقتصاد

(أنحاء) – متابعات : ــ

تقدمت المراعي 7 مراتب في التصنيف الجديد لمجلة فوربس لأكثر الشركات العالمية ابتكاراً، بنمو في المبيعات بلغ 6.55% وبمؤشر ابتكار بلغ 53.07%، لتحقق هذا العام المرتبة 33 في القائمة التي ضمت 100 شركة عالمية، وخلت بخلاف المراعي من أية شركة عربية.

وكانت المراعي قد حققت المرتبة 40 في تصنيف العام 2016 بنمو في المبيعات تجاز 10% وبمؤشر ابتكار فاق 51%.

وجاءت شركة سيلسفورم دوت كوم الأميركية على رأس القائمة الجديدة بنمو في المبيعات تجاوز 25% وبمؤشر ابتكارات بلغ 82.46%، تلتها في المراتب الأربعة التالية تسلا وأمازون دوت كوم الأميركيتان و شانغهاي آر أيه أيه إس بلود الصينية ونيتفليكس الأميركية.

وقال عبدالله العتيبي مدير العلاقات في المراعي إن هذا التصنيف يعكس المستوى المرموق الذي وصلت له المراعي عالمياً في سعيها الدؤوب للتطوير والابتكار. وأضاف العتيبي أن الشركة تولي اهتماماً كبيراً للبرامج والخطط الهادفة إلى تطوير منتجاتها، بما يتوافق مع حاجة المستهلك والمعايير العالمية الموثوقة المعتمدة في صناعة الأغذية.

يذكر أن شركة المراعي تملك علامات تجارية عدة تقدم منتجاتها للأسواق، هي «المراعي» للعصائر والألبان والحليب ومشتقاته، و”لوزين” للمخبوزات، ودجاج “اليوم”، وحليب الأطفال “نيورا”. إضافة إلى الشراكة مع شركة شيبيتا اليونانية في العلامة التجارية “سفن دايز”.

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