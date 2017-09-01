أنت تتصفح:الرئيسية»أنحاء الوطن»أمير الحدود الشمالية يكرم فريق “ساعد التطوعي ” لإنقاذهم مواطن مع ابنيه تاهوا في الصحراء
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