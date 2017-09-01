1 سبتمبر 2017 مـ / موافق 10 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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أمير الحدود الشمالية يكرم فريق “ساعد التطوعي ” لإنقاذهم مواطن مع ابنيه تاهوا في الصحراء

بتاريخ أنحاء الوطن

عرعر – واس : ــ

كرم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية في ديوان الإمارة بعرعر اليوم، أعضاء فريق ساعد الشمال التطوعي للإنقاذ وهم جازم الرويلي، وسعود الحجيفي، الذين ساهما بإنقاذ مواطن مع ابنيه علقت سيارتهم وتاهوا في الصحراء.

وأشاد سموه بما بذله أعضاء الفريق التطوعي، مشدداً على ضرورة تنمية العمل التطوعي وتعزيز حضوره وتنمية السلوك التطوعي لدى الشباب وإدارة الجهود التطوعية ودعم تضافر الجهات الحكومية لخدمة العمل التطوعي ونشر هذه الثقافة بين أوساط الشباب.

ودعا سمو أمير الحدود الشمالية المجموعات التطوعية والمتطوعين الأفراد بالمبادرة إلى عقد ملتقى خاص للأعمال التطوعية بالتعاون مع عدد من الجهات ذات العلاقة لدعم العمل التطوعي في المنطقة وتعزيز كل ما يخدم العمل الاجتماعي في ظل تزايد المجموعات التطوعية وحاجة المجتمع لمثل هذه الأعمال، وتدريب المشاركين على كيفية بناء استراتيجيات ومشروعات متعلقة بالعمل التطوعي.

وأعرب أعضاء الفريق التطوعي من جانبهم، عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على هذه اللفتة ودعمه المالي، مؤكدين أن ما قاما به نابعٌ من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، وهو ما يحمله أبناء هذا البلد لمجتمعهم.

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