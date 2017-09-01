1 سبتمبر 2017 مـ / موافق 10 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“موبايلي”: 1.65 مليون مستخدم لشبكتنا في يوم عرفة بمنطقة مكة المكرمة

بتاريخ الشركات

(أنحاء) – الشيماء عبدالعزيز :-

سجلت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) 1.65 مليون مستخدم لشبكتها خلال يوم عرفةفي منطقة مكة المكرمة، وشمل ذلك العدد الحجاج وكافة العاملين على خدمتهم سواء من القطاعات الحكومية أو القطاع الخاص ومستخدمي الشبكة في منطقة مكة المكرمة في يوم عرفة.

ومن جهته قال الرئيس التنفيذي لشركة موبايلي المهندس أحمد أبودومة: “نحمد الله الذي كلل مجهوداتنا بالنجاح في خدمة ضيوف الرحمن، حيث تطلّبت الاستعدادات ليوم عرفة خطة تقنية خاصة فيما يتعلق بالأبراج المتحركة وانتشارها لاستيعاب هذه الزيادة الاستثنائية لعدد المستخدمين.”

وأضاف الرئيس التنفيذي: “إن موبايلي تبرهن في كل عام مدى قدرتها بنيل شرف خدمة الحجاج وثقتهم فيما تقدّمه الشركة، وذلك يعود للخبرات المتراكمة التي اكتسبتها موبايلي عبر المشاركة لسنين عديدة في هذا المحفل السنوي الذي تتشرف المملكة بالقيام على خدمته والتحضير له بالتعاون مع كافة الجهات والقطاعات الخاصة والحكومية،  إضافةً إلى ذلك فقد عملت الشركة على حشد جميع إمكانياتها لخدمة ضيوف الرحمن خاصة فيما يتعلق بالشبكة والمبيعات خلال الموسم الحالي، ونفخر بأننا أحد المساهمين في إنجاح موسم الحج لهذا العام”.

وكانت موبايلي قد أعلنت عن رفع طاقتها الاستيعابية للبنية التحتية في شبكة الجيل الرابع في المشاعر المقدسة، وهيأت منافذ بيعها في أماكن  برية وجوية وفي مواقيت الحجاج وداخل منطة الحرم المكي بما يزيد عن 430 نقطة بيع، وإن لجهودها المبذولة بصمة في تسجيل هذا الاستخدام المرتبط بيوم عرفة على وجه التحديد.

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