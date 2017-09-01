1 سبتمبر 2017 مـ / موافق 10 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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ذبح 28 ألف أُضحية في مسالخ الرياض.. منها 51 بقرة و34 جملاً

بتاريخ أنحاء الوطن

(أنحاء) – متابعات :-

كشفت أمانة منطقة الرياض، اليوم الجمعة، أن المسالخ الأهلية والمتنقلة استقبلت في اليوم الأول لعيد الأضحى المبارك ٢٨ ألفا و ٥٠٢ من الأضاحي.

وأوضحت أن المسالخ الأهلية والمتنقلة استقبلت في اليوم الأول 23754 أضحية والمطابخ 4748، فيما بلغت الإتلافات الجزئية 2016 عملية إتلاف، أما الإتلافات الكلية فلم تتجاوز 14 ذبيحة.

وأضافت الأمانة أنه ضمن البرنامج الموسمي للأضاحي، تم ذبح 51 من الأبقار، و34 من الجمال لليوم الأول من عيد الأضحى المبارك.

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