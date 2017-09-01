1 سبتمبر 2017 مـ / موافق 10 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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دراسة: منح كل أمريكي ألف دولار شهريا دون مقابل سيزيد حجم الاقتصاد 2.5 تريليون دولار

بتاريخ أنحاء العالم

(أنحاء) – وكالات :-

كشفت دراسة حديثة أن منح كل أمريكي ألف دولار شهريا سوف ينتج عنه نمو حجم الاقتصاد بحوالي 2.5 تريليون دولار خلال ثماني سنوات.

وأوضحت الدراسة التي أجراها معهد “روزفلت” أن هذه الاستراتيجية ستدعم الاقتصاد الأمريكي بشكل كبير وتعزز إنتاجية العمالة.

مع ذلك، يرى معارضو الفكرة أن منح دخل أساسي ربما يقلل أو يقضي على الفقر، ولكنه سيقلل الحوافز لدى المواطنين للبقاء في العمل، الأمر الذي سينعكس سلبا على الاقتصاد.

تعتمد الدراسة على افتراض أن المواطنين سيواصلون العمل كما لو أنهم لا يتلقون أي دخل، وهذه الفكرة تثير الشكوك وليست كافية لدعم الإنتاجية.

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