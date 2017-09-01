1 سبتمبر 2017 مـ / موافق 10 ذو الحجة, 1438 هـ
صحيفة أنحاء الإلكترونية
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“الصحة”: أكثر من 11 ألف حاج راجعوا مستشفيات عرفات يوم الوقفة

بتاريخ أنحاء الوطن

منى – واس :-

أوضحت “الصحة” أن عدد الحجاج الذين راجعوا المستشفيات في مشعر عرفات (يوم عرفة) بلغ 11041 حاجا.

وبينت أن عدد مراجعي أقسام الطوارئ بلغ 1268 حاجاً، فيما راجع العيادات الخارجية في مستشفيات عرفات وعددها (4) مستشفيات 8906 حجاج، وتم تنويم 825 حاجا في الأقسام الداخلية، كما أجريت عمليتي قسطرة قلبية، وعملية منظار، وحالتي ولادة، و 19 عملية غسيل كلوي .

وأكدت “الصحة” أن المستشفيات تضم فرقاً طبية بمختلف التخصصات تقدم كافة الخدمات الصحية للحجاج, حيث يتواجد فيها فرق طبية بأقسام الطوارئ، وفرق طبية في العنايات المركزة، و آخرى في قسم الجراحة، وفي الباطنية، والعمليات، وتكمن مهامهم في التعامل مع حالات الإنعاش القلبي عاجلاً داخل الأقسام، إلى جانب قسم فريق الإصابات المتعددة، إضافة إلى الجراحة العامة، وجراحة المخ، والأعصاب، والمسالك البولية، وقسم جراحة الجهاز الهضمي، وأمراض الصدر، وارتفاع ضغط الدم، إضافة لما يقدم من خدمات ميدانية.

يذكر أن “الصحة” جهزت قبل قدوم الحجاج 4 مستشفيات تبلغ سعتها السريرية 600 سرير وهي ” مستشفى الرحمة، ومستشفى عرفات العام، ومستشفى نمرة، ومستشفى شرق عرفات”, و46 مركزاً صحياً في مشعر عرفات عملت يوم الوقفة تم تجهيزهما بكامل المعدات والاحتياجات اللازمة لتشغيل أي مستشفى يعمل طوال العام .

وأبانت أن مستشفى جبل الرحمة يبلغ سعته السريرية 140 سريرا، ومستشفى نمرة وسعته 90 سريرا، ومستشفى شرق عرفات وتبلغ أسرته 230 أسرة، ومستشفى عرفات العام وتبلغ سعته السريرية 300 سرير.

كما يوجد 46 مركزاً صحياً مجهزة تجهيزاً عالياً وتم تطوريها لهذا العام ويضم كل مركز غرفة لإنعاش الحالات الحرجة وعيادات خارجية وأسرة لضربات الشمس وصيدلية.

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