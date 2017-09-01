فيديو | رئيس الوزراء الكندي يهنئ المسلمين بعيد الأضحى

(أنحاء) – متابعات :-
أظهر رئيس الوزراء الكندي، جاستن ترودو، تقديره للتعايش بين الأديان، ومحبته للمسلمين، من خلال توجيهه رسالة عبر مقطع فيديو يهنئهم فيها بعيد الأضحى المبارك.
وقال جاستن عبر المقطع المصور: “السلام عليكم، اليوم يحتفل المسلمون في كندا وكل أنحاء العالم بعيد الأضحى المبارك”، معرفا العيد بأنه وقت للصلاة والاحتفال.
وأوضح أن عيد الأضحى المبارك يجتمع فيه المسلمون ليؤدوا الصلاة ويجتمعون مع الأسرة والأصدقاء ليتشاركوا الطعام، مشيرا إلى أن هذه الأجواء تذكّرنا بقيم المحبة والتعاطف.
وأكد جاستن على تقدير كندا حكومة وشعبا للأجواء التي يعيشها المسلمون في العيد، متمنيا لهم الاستمتاع بعيد الأضحى المبارك.
Eid Mubarak! Sending my best wishes to Muslims celebrating Eid al-Adha & the end of the Hajj today. https://t.co/UjUx5gg0dE pic.twitter.com/4gsVb3gA0a
— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) August 31, 2017